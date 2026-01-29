A subasta el palacete de Toledo que saltó a la fama por una polémica trama

El palacete Hacienda La Alamedilla, situado en el municipio toledano de Argés, ha salido a subasta tras la entrada en concurso de acreedores de la sociedad propietaria en 2023. La finca, que en los últimos años ha funcionado como un hotel de lujo de ocho habitaciones en una parcela rústica de 44 hectáreas, destaca por su cercanía al parque temático Puy du Fou, uno de los principales polos turísticos de Castilla-La Mancha.

Las pujas están abiertas con un precio de salida de 2,3 millones de euros en la web de Subastas Trademat (www.subastastrademat.com) hasta el próximo 18 de febrero.

Foto: Subastas Trademat

Historia y relevancia mediática

La Hacienda La Alamedilla entró en el foco mediático y judicial a finales de los años 90 como un activo inmobiliario de alto valor utilizado frecuentemente como garantía financiera. Tras pasar por manos vinculadas a la antigua cúpula de Banesto, la finca fue adquirida en 1997 por la sociedad Hacienda La Alamedilla, S.L.

Su notoriedad pública se disparó en 2014 al vincularse con la trama del Pequeño Nicolás, convirtiéndose en pieza recurrente de informes judiciales. A pesar de este pasado turbulento, el inmueble ha conservado su atractivo turístico y su potencial como inversión.

Proceso concursal y venta

En septiembre de 2023, la sociedad propietaria se declaró en concurso de acreedores, con apertura de fase de liquidación, integrando el palacete como unidad productiva dentro del procedimiento. La primera adjudicación, aprobada por el juzgado en noviembre de 2024, no llegó a materializarse, dejando el concurso abierto hasta la reciente autorización judicial para la venta mediante subasta online.

Luis María Arnaiz, director y cofundador de Trademat, destaca que «una de las cosas que tienen las crisis es que las empresas que resisten se hacen más fuertes, pero hay otras compañías que están pasando por momentos muy difíciles y empresarios que ven cada día cómo los costes se disparan».

Los concursos de acreedores en Castilla-La Mancha aumentaron un 35,6 % durante los primeros nueve meses de 2025, alcanzando 1.006 procedimientos frente a los 742 del mismo periodo de 2024, según datos del Colegio de Registradores de España. A nivel nacional, la subida fue aún más pronunciada, con un incremento del 44 %, hasta 40.042 casos.

Por provincias, Toledo experimentó un aumento del 39,9%, mientras que Albacete y Guadalajara registraron subidas del 52,7 % y 55 %, respectivamente. Ciudad Real y Cuenca, en cambio, redujeron sus concursos un 30 % y un 22 %.