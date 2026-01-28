Demandan a la concesionaria de limpieza de Toledo: los detalles

Comisiones Obreras del Hábitat Castilla-La Mancha ha interpuesto una demanda frente a Mitie Facility, empresa adjudicataria del servicio de limpieza de todos los Institutos de Educación Secundaria y todos los centros de mayores de la provincia de Toledo, así como la Biblioteca Regional por cesión ilegal de trabajadoras y subcontratación fraudulenta, al prestar este servicio de limpieza con otra empresa distinta a la que fue adjudicataria a través del Acuerdo Marco.

Según informa el sindicato, la propia Junta de Comunidades es conocedora de esta situación y, dado que no lo está corrigiendo, se ampliará también la demanda frente a la propia Administración regional.

La secretaria general de CCOO Hábitat CLM, Maribel Cabañero, y el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de esta federación, Juan Carlos García, han detallado que la empresa a la que se adjudica la prestación de estos servicios es Mitie Facility, pero se está prestando a través de otra, su Centro Especial de Empleo, incumpliendo así el pliego de condiciones.

Aseguran que se está incumpliendo también el convenio colectivo de aplicación, el de Limpieza de edificios y locales de la provincia de Toledo, al no ofrecer a las trabajadoras que ya hay en plantilla las posibles ampliaciones o vacantes que puedan surgir, lo que permitiría mejorar sus condiciones laborales, que en estos momentos son muy precarias.

«Lo que está haciendo Mitie Facility en estos casos es contar con otra plantilla distinta de trabajadoras, las que provienen de Mitie Centro Especial de Empleo, lo que es más ventajoso para la empresa adjudicataria porque les sale más barato, al ahorrarse los seguros sociales de las personas trabajadoras del CEE», denuncian.

En total son 200 las personas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, las que se ocupan de la limpieza en los centros indicados, de ellas en torno a un 10% ya lo están haciendo a través del CEE, porcentaje que el sindicato advierte puede seguir creciendo.

Mediante el citado Acuerdo Marco estos servicios se adjudican en cinco lotes, uno por provincia, y hay un sexto lote para los Centros Especiales de Empleo, en este caso del conjunto de la región.

Desde CCOO sostienen que si una empresa opta a la adjudicación en uno de estos cinco lotes, pero a sabiendas de que el servicio lo va a prestar a través del CEE, con el ahorro en seguros sociales (33% de bonificación) que esto supone para la empresa, puede presentar una oferta más baja para hacerse con la adjudicación, por lo que no hay igualdad a la hora de concurrir al concurso con respecto al resto de empresas.

«La ley determina que una empresa no puede subcontratar la actividad principal para la que ha sido adjudicada, que es lo que está ocurriendo en estos casos. Estamos ante una clara subcontratación fraudulenta y una clara cesión ilegal de trabajadores y ante esto CCOO no se va a callar ni lo va a permitir», ha señalado García.

EL GOBIERNO REGIONAL CONOCE LA SITUACIÓN

Desde CCOO indican que han mantenido diferentes reuniones con la Administración regional, y también con la empresa adjudicataria, «pero esta situación de cesión ilegal y subcontratación fraudulenta se sigue dando, lo que ha llevado al sindicato a llevar este asunto a los juzgados».

De ahí que la secretaria general de CCOO del Hábitat hayA hecho un llamamiento a la Junta, que «no puede seguir viviendo de la herencia recibida del anterior Gobierno, en lo referente a este Acuerdo Marco que puso en práctica el Partido Popular».

Un Acuerdo Marco «opaco y poco claro, al que no es fácil acceder para hacer un seguimiento» y que debe eliminarse por completo como método de adjudicación de servicios, apostando de una forma definitiva por otro modelo de gestión, a través de empresas públicas, como ya se está dando en la prestación de algunos servicios como en el SAD de Albacete, en la RSU de Ciudad Real y de Toledo, en las dependencias municipales de Seseña, en Geacam gestionando el medio ambiente, etc.

CCOO del Hábitat CLM insiste en que «es absolutamente necesario un cambio en el modelo de gestión de estos servicios», reclamando una gestión de apueste fundamentalmente por la calidad de los servicios que se prestan y no por el beneficio que de ellos sacan las empresas, aún a costa de los derechos de los y las trabajadoras, y también por la calidad del empleo.

«No se puede poner en mano de empresas que solo buscan enriquecerse servicios tan esenciales como la limpieza de los centros en los que estudian nuestras hijos e hijas o donde están nuestros mayores», concluyen desde el sindicato.