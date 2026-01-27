Toledo, epicentro del golpe al narco: hay 15 detenidos

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han logrado desarticular un grupo criminal dedicado al cultivo, recolección, embalaje y exportación de marihuana. Durante la operación se localizaron dos viviendas unifamiliares de Toledo donde se cultivaban las plantaciones de marihuana, que eran trasladadas con furgonetas alquiladas a las referidas naves.

Operaban a través de empresas de paquetería y transporte por carretera cuyo destino final era Alemania y Polonia. En total, en la operación se ha saldado con 15 detenidos y la intervención de 160.000 euros en efectivo y seis vehículos.

Igualmente se realizaron ocho registros domiciliarios en la provincia de Toledo y de Madrid donde se intervino 26 kilos de cogollos de marihuana, envasados y preparados para su envío, dos plantaciones de marihuana con más de 1.200 plantas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

A los detenidos se les atribuyen un delito contra la salud pública, así como los de pertenencia a grupo criminal blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Las investigaciones comenzaron tras tener conocimiento de la existencia de la organización criminal, con un operativo centrado en identificar a las personas que, utilizando empresas de paquetería o transporte por carretera estaban realizando envíos de sustancias estupefacientes al norte de Europa, de los cuales los investigadores habían incautado 120 kilos de marihuana en diferentes envíos.

Se consiguió localizar a varios individuos, coincidiendo con la recolección de las plantaciones, cuando intensificaban el número de envíos.

Asimismo, se ubicaron dos naves industriales sin actividad comercial, pero con un inusual movimiento de vehículos y furgonetas.

En una de las naves se interceptó un envío de 84 kilos de marihuana oculto en melocotones que eran trasladados en un camión hacia Polonia.

Además, en dicha nave se envasaba al vacío la droga, con la finalidad de evitar el olor tan característico, y trasladarla en cajas de diez kilos.

La investigación culminó con el establecimiento de un operativo policial que permitió desarticular la organización criminal, deteniendo a otros trece de sus integrantes, entre los que se encontraban los principales dirigentes.

Dos de los coches intervenidos tenías un doble fondo para realizar el traslado de la droga a las empresas de paquetería de manera segura.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los principales encausados.