La suerte sonríe a Talavera: más de 61.000 euros en la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado 61.360,98 euros en Talavera de la Reina (Toledo) gracias a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos + complementario).

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado en una nota de prensa de que este boleto, sellado en la Administración de Loterías número 4 de Talavera de la Reina, ubicada en la calle de San Francisco, es uno dos premiados en el sorteo de este domingo en esta categoría.

El otro boleto han sido validado en Onda (Castellón).

Además, no se ha sellado ningún boleto de primera categoría, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de bonoloto, un único acertante podría ganar 600.000 euros.

La combinación ganadora en el sorteo de este domingo ha sido 12, 19, 13, 41, 26 y 30, complementario 28 y reintegro 7.