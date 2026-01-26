Denuncian viajes en autobús entre Talavera y Toledo sin calefacción: los detalles

La Plataforma de Afectados por el Transporte de Talavera de la Reina ha denunciado ante el Gobierno de Castilla-La Mancha nuevas incidencias en la línea de autobús que conecta la ciudad con Toledo, entre ellas viajes sin calefacción con temperaturas de 2 grados.

En diferentes correos electrónicos, a los que ha tenido acceso EFE, se pueden ver las quejas de la Plataforma de Afectados por el Transporte de Talavera por el servicio de autobuses, entre las que destaca que el 20 de enero los viajeros tuvieron que hacer el trayecto con temperaturas de dos grados, ya que el vehículo no tenía calefacción.

Los usuarios se quejan de los retrasos continuados de los autobuses, que no cumplen su hora de salida, lo que hace que varios pasajeros lleguen tarde a sus puestos de trabajo; como ocurrió el 24 de enero, debido a unos fallos en un autobús en Toledo, la llegada de Talavera se retrasó desde las 00:30 horas hasta las 02:15 horas.

Entre otras incidencias, en uno de los correos electrónicos se denuncia que el pasado 13 de enero el autobús hizo el viaje «con un ruido atronador», para el que la empresa adjudicada del servicio no puso ninguna solución, las vibraciones de todos los asientos del autobús que prestó el servicio el 16 de enero, y que el 22 de enero un vehículo hizo el servicio con toda la luna rajada, con el riesgo de que se hubiera producido «una desgracia».

La plataforma ha denunciado que «no cambia nada en la problemática» que soporta la línea Talavera-Toledo, a pesar de las sanciones impuestas por la Junta de Castilla-La Mancha a la empresa concesionaria.