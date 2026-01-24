Un empleado de una empresa de Toledo a juicio por apropiarse de más de 200.000 euros

La Audiencia Provincial de Toledo acogerá el próximo martes, día 27, el juicio contra M.C.T., acusado de apropiación indebida de hasta 247.284,18 euros de Distribuciones García S.L., la empresa en la que trabajaba, apropiándose de la recaudación de facturas entre 2018 y 2019.

Según el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, M.C.T., trabajaba para la empresa desde el 1 de junio de 2015, ejerciendo de agente mediador, concretamente vendiendo sus productos y cobrando facturas a los clientes, con la obligación de realizar una liquidación semanal de las facturas cobradas y entregar dichas cantidades a la empresa, a cambio de la comisión de un 5% de las facturas cobradas.

No obstante, el acusado, siempre según el escrito de la Fiscalía, actuando con la intención de obtener un beneficio económico indebido a costa de lo ajeno, desde fecha indeterminada pero siendo 2018 empezó a cobrar numerosas facturas a clientes de Distribuciones García S.L. sin liquidar el importe a dicha empresa, apropiándose de las cantidades percibidas, mientras que hacía creer a aquella empresa que los clientes no abonaban las facturas.

Para ello el acusado habría visitado a los clientes procediendo a cobrarles las cuantías y haciéndole entrega de una fotocopia de la factura original correspondientes con el rótulo ‘Pagada’. Mientras tanto, la factura original quedaba en poder de la mercantil que seguía figurando sin pagar.

El día 9 de agosto de 2019 el acusado firmó un documento de reconocimiento de deuda por facturas cobradas y no liquidadas a la empresa por valor de 54.374,67 euros, y el día 14 de agosto de 2019 firmó otro documento de reconocimiento de otra deuda por valor de otros 67.782,62 euros más, amén de 5.000 euros de un cheque cobrado a otro cliente, si bien las mismas no reflejaban el total del dinero cobrado y no entregado por el acusado.

El perjudicado denunció los hechos el día 13 de agosto de 2019; J.D.G.C. cifra la cantidad total apropiada por el acusado en la cantidad de 247.284,18 euros, la cual reclama.

La fiscalía considera que los hechos relatados son legalmente constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, por el que solicita 6 años de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 15 euros, así como el abono de las costas del proceso.