Golpe al narcotráfico: ocho personas detenidas tras descubrirse lo que escondían en chalets de Madrid y Toledo

La Guardia Civil ha informado de la desarticulación de una organización criminal compuesta por nueve personas que se dedicaban al cultivo de marihuana ‘indoor’ en las localidades de Manzanares el Real (Madrid) y Hormigos (Toledo), que se ha saldado con la detención de ocho personas y la investigación de otra.

Todos ellos están acusados por su presunta implicación en un delito contra la salud pública por el cultivo y mantenimiento de la sustancia estupefaciente, así como de delitos de defraudación de fluido eléctrico y de pertenencia a organización criminal.

Tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de Manzanares el Real, la Guardia Civil comenzó las indagaciones oportunas, obteniendo indicios de la existencia de la misma, así como de otra en la misma localidad madrileña y otra en Hormigos.

Una vez autorizada judicialmente la entrada y registro de los tres inmuebles, los agentes intervinieron 836 plantas de marihuana, 7,9 kilos de cogollos secos y 3 sacos con restos de sustancia estupefaciente.

La operación culminó con la detención de los tres cabecillas de la organización, así como de otras cinco personas se dedicaban al mantenimiento, cultivo y vigilancia de las plantaciones en las diferentes viviendas.