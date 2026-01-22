Pastor, sobre este caso en un colegio de Toledo: “Los menores no pueden ser expulsados del sistema educativo”

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha pronunciado sobre el caso de conflictividad en un alumno del CEIP Gregorio Marañón en Toledo, señalando que los «menores no pueden ser expulsados del sistema educativo» y hay que «trabajar para corregir y reconducir determinadas conductas».

A preguntas de los medios este jueves durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha reconocido que «algunas veces los planteamientos de solución no son compartidos por la comunidad educativa».

«Estamos trabajando con la asociación de padres y madres de ese centro educativo, con el equipo directivo, y os puedo decir que hasta personalmente yo hablé con la tutora de ese grupo para conocer también el funcionamiento y dinámica del grupo», ha mencionado el consejero de Educación.

Asimismo, ha comentado que este mismo jueves se está reuniendo el delegado provincial de Educación en Toledo, José Gutiérrez, con los padres y madres para llegar a un acuerdo a la hora de «establecer conductas, recursos y medidas para poder reconstruir la convivencia, si es que se ha dañado, por la conducta de este chaval».