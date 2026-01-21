Violó y asfixió a su exmujer en un pueblo de Toledo: ratifican su condena

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable al hombre que violó y asesinó a su exmujer en Almonacid (Toledo) en abril de 2022.

Los hechos ocurrieron la mañana del 4 de abril de 2022, cuando el condenado recogió a la víctima en las inmediaciones del domicilio que tenían en común, en la localidad toledana de Mascaraque, y se dirigió hasta Almonacid a través de un camino rural difícilmente transitable y poco concurrido.

Entre las 9:00 y las 10:30 horas, abordó de forma súbita y repentina a su expareja, quien se encontraba desprevenida al no poder esperarse tal ataque y, tras agarrarla por el cuello, la desvistió y agredió sexualmente. Al mismo tiempo, apretó fuertemente hasta provocar su muerte por asfixia.

El asesino y la víctima tenían tres hijos y aunque se habían divorciado, seguían conviviendo juntos, como pareja, en Mascaraque.

Pero resulta que la mujer quería separarse de forma definitiva y marcharse de la vivienda familiar, algo que el condenado no aceptaba y que le llevó a actuar de la forma en la que lo hizo, motivado por razones de dominación o posesión hacia su mujer.

La Audiencia Provincial de Toledo le condenó a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con el agravante de género y parentesco y a nueve años de prisión por agresión sexual, al tiempo que le impuso una indemnización de 274.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirmó el fallo, por lo que el condenado recurrió al Supremo pero no por el asesinato, que admitió, sino por la condena por la agresión sexual al manifestar que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Pero el alto tribunal señala que la versión del condenado no resulta creíble por las contradicciones y por el resultado de la prueba pericial.