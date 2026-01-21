Un puente de barro y arte: Talavera y Tlaxcala se hermanan para impulsar su cerámica UNESCO

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha rubricado un convenio de colaboración con el Gobierno de Tlaxcala (México) para cooperar con el objetivo de impulsar planes de preservación, desarrollo y popularización de los procesos artesanales de Talavera de la Reina y la Talavera de Tlaxcala.

Así se ha pronunciado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, tras el acuerdo firmado con Lorena Cuellar, en calidad de Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala; la secretaria de Cultura del Estado de Tlaxcala, Karen Villeda; el secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala, Fabricio Mena; el edil de Cultura, Enrique Etayo, y la concejala de Artesanía, Gelen Delgado.

Con este acuerdo, Talavera de la Reina y Tlaxcala confirman su intención de establecer y desarrollar asociaciones y una cooperación mutuamente beneficiosa con el fin de crear condiciones favorables para la preservación, el desarrollo y la promoción del patrimonio histórico y cultural de ambas localidades.

La cooperación conllevará la difusión de eventos culturales celebrados entre las dos ciudades, así como en la presentación de tradiciones y logros culturales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Se pretende celebrar exposiciones temporales y permanentes, actos académicos y conferencias, además de preparar y ejecutar proyectos conjuntos para el desarrollo de iniciativas culturales mutuamente beneficiosas, la cooperación intersectorial, así como la promoción del patrimonio cultural y artístico de ambas ciudades.

Talavera y Tlaxcala se comprometen a fomentar y facilitar el intercambio entre artesanos y artistas relacionados con las cerámicas de ambas ciudades.

Gregorio ha subrayado que Talavera da un paso más en la promoción de la cerámica talaverana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, al igual que la de Tlaxcala «y es nuestro deber proteger a nuestra seña de identidad y seguir promocionando a nuestros artesanos ceramistas, que son los garantes de que esta tradición artesana continúe».

GOBIERNO C-LM

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo, ha acompañado a la alcaldesa de El Puente del Arzobispo, Rocío Castro, en el acto de firma del acuerdo de hermanamiento con el estado de Tlaxcala (México).

David Gómez Arroyo ha destacado la importancia de este hermanamiento para abrir nuevas oportunidades de negocio a la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, e impulsando su presencia en un país hermano como es México, según ha informado la Junta en un comunicado.

El delegado ha señalado que buena parte de la producción de cerámica de El Puente del Arzobispo ya se exporta a Estados Unidos, México y otros países de Hispanoamérica. Este acuerdo permitirá profundizar aún más en la relación de la comarca de Talavera con Tlaxcala, un estado donde viven 1,2 millones de personas, vecino a México D.F. y donde la cerámica también es protagonista y seña de identidad del territorio.