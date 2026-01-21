Toledo hace pleno en la Bonoloto: dos boletos dejan una importante cantidad de dinero

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha dejado 135.906 euros en Toledo gracias a dos boletos de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), premiado cada uno con 67.953 euros.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado en una nota de prensa de que estos boletos, sellados ambos en un despacho receptor situado en el Paseo de la Rosa de Toledo son dos de los tres premiados en el sorteo de este martes en esta categoría.

El otro boleto han sido validados en Sabadell (Barcelona).

Además, no se ha sellado ningún boleto de primera categoría.

La combinación ganadora en el sorteo de este martes ha sido 45, 8, 15, 16, 19 y 34, complementario 20 y reintegro 9.