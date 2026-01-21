Tensión en un instituto de Toledo: un docente golpea al director

Un profesor del IES ‘Margarita Salas’ en Seseña (Toledo) ha agredido al director del centro, hechos que sucedieron este pasado martes y por los que, tal y como han asegurado fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el servicio de inspección está actuando.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que, según la información que manejan, el director había comprobado que este profesor había entrado en varias aulas, molestando a los otros profesores, lo que causó varias discusiones.

Estas mismas fuentes indican que el director finalmente echó del colegio al profesor por considerar que no estaba en condiciones de dar clases, lo que motivó los hechos.

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que se ha avisado a Policía y Guardia Civil para que se personaran este miércoles en el centro aunque la actividad en él se ha desarrollado con total normalidad.