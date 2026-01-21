Aprobado el calendario tributario de Toledo: los detalles

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este miércoles el calendario tributario para el año 2026 que se mantiene con la misma estructura que el ejercicio anterior y, por tanto, con el plan personalizado de pagos.

Este ha sido uno de los asuntos que ha abordado la Junta de Gobierno Local, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa, y el calendario tributario contempla el fraccionamiento sin intereses, ofertado con carácter general a todos sus contribuyentes, de las deudas de vencimiento determinado.

De esta forma, se puede fraccionar sin intereses en tres plazos el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) y la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, y la condición para obtenerlo es la domiciliación de los plazos y las fechas de cargo en cuenta de ambos.

Así, el plan personalizado de pagos permite flexibilidad en el pago de los tributos, de manera que un contribuyente puede pagar hasta en un máximo de 10 meses, sin intereses, los tributos de vencimiento periódico que elija.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha autorizado el inicio del expediente para la autorización de la instalación de un punto de información turística en la estación del AVE de Toledo por un importe de 2.410 euros anuales.

También ha aceptado el acuerdo de clasificación de ofertas para la ejecución de los trabajos consistentes en el alquiler y proyección de películas para el Cineclub municipal para los años 2026 y 2027, y la más ventajosa es la presentada por la empresa Spotsales.

De igual forma, ha aprobado el convenio con la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón para que los alumnos puedan realizar prácticas en el Consistorio, y ha autorizado el inicio del expediente para la autorización del uso y explotación de espacios públicos para terrazas correspondiente a las zonas A, B y C del recinto ferial de La Peraleda por un importe total de 489.000 euros.