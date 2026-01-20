Momentos de tensión en una fábrica de Toledo: un palet aplasta la pierna de una trabajadora

Una mujer de 45 años de edad ha sido trasladada este martes al Hospital Universitario de Toledo tras precipitarse un palet sobre su pierna en la fábrica en la que trabaja en Toledo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11.48 horas en las instalaciones de la empresa situada en la calle Río Jarama del polígono industrial de Santa María de Benquerencia.

Tras acudir al lugar de los hechos, una UVI móvil ha trasladado a la víctima al vecino centro hospitalario. También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.