Toledo blinda la aceituna: macrodispositivo de la Guardia Civil contra robos y explotación laboral

Con motivo del inicio de la campaña de recogida de la aceituna 2025/2026, la Guardia Civil ha establecido un amplio dispositivo en toda la provincia de Toledo. Este operativo tiene como finalidad garantizar la seguridad en el entorno rural, reforzar la vigilancia y prevenir los delitos, especialmente los hurtos y robos de aceituna, así como prevenir la inmigración irregular y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Este dispositivo comenzó el 1 de diciembre y se mantendrá activo hasta el 31 de marzo de 2026, periodo en el que se concentra la mayor actividad agrícola del sector olivarero.

El plan sitúa la prevención como eje central, mediante la intensificación de servicios de vigilancia dinámica y estática, dispositivos operativos para la identificación selectiva de personas y vehículos, establecimiento de apostaderos, y un refuerzo de la seguridad vial en las franjas horarias de mayor riesgo. Paralelamente, se están intensificando los contactos con agricultores, cooperativas y asociaciones agrarias, fomentando la colaboración institucional y ciudadana como herramienta esencial para reducir la actividad delictiva.

En el operativo participan las distintas unidades y especialidades de la Comandancia de Toledo, entre ellas los Equipos ROCA, especializados en la investigación y prevención de robos en explotaciones agrícolas; el Equipo PEGASO, que refuerza la vigilancia mediante el empleo de drones; la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC); el Subsector de Tráfico; el Destacamento de Fiscal y Fronteras; las patrullas de Seguridad Ciudadana; el Servicio de Protección de la Naturaleza; así como los especialistas de Policía Judicial e Información.



Todo este despliegue se ve reforzado por el apoyo del Escuadrón de Caballería y de los helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.



Además, se están llevando a cabo inspecciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), orientadas a prevenir el fraude laboral y fiscal, así como la detección de posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector agrícola.

Hasta la fecha se han establecido 350 dispositivos operativos de vigilancia y se han realizado 10 inspecciones conjuntas con la ITSS.

La Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas de autoprotección:

Iniciar la recolección por las áreas más visibles, próximas a caminos o carreteras.

Evitar dejar aceituna recolectada, maquinaria o herramientas en el campo o zonas no vigiladas.

Mantener un control documentado de la maquinaria utilizada (marca, modelo, número de serie…).

Comunicar inmediatamente cualquier actividad sospechosa.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que el teléfono está disponible las 24 horas. Asimismo, se recomienda el uso de la aplicación móvil ALERTCOPS, que permite un contacto directo y rápido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.