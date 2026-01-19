Talavera de la Reina logra una subvención de casi 134.000 euros: el destino de la misma

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzado que la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento de la resolución definitiva del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, de otorgamiento de subvenciones a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, prestado en 2024, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 (prorrogados a 2025), por un importe de 133.603,31 euros.

En rueda de prensa el portavoz ha señalado que el Ayuntamiento aportó en 2025 al transporte colectivo urbano alrededor de 1,9 millones, «y queremos incrementar esa cifra para ayudar a que se mantenga la tarifa y que no suba el billete a los usuarios». Dado que aún se están elaborando los presupuestos municipales, el Ayuntamiento estima la subida entre los 50.000 o los 100.000 euros.

Por otra parte, en Junta de Gobierno se ha aprobado la cuarta certificación del contrato mixto de obra de construcción de cubierta móvil en el Polideportivo ‘José Ángel de Jesús Encinas’ (JAJE) en sustitución de la actual, y de servicio previo de redacción del proyecto de ejecución de la obra por valor de 69.416,16 euros.

Jesús García-Barroso ha señalado que también se ha tomado conocimiento de las cifras oficiales de la revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2025, que el INE cifra en 83.803 habitantes.

Jesús García-Barroso ha destacado la «enorme» labor que el equipo de Gobierno ha llevado a cabo para regularizar el padrón, servicio al que se incorporaron 11 trabajadores para cribar datos y actualizarlos, después de que se llevaran a cabo dos operaciones policiales con las que ha colaborado el Ayuntamiento con el fin de acabar con la situación irregular que se dada en varias viviendas de la ciudad por empadronamientos fraudulentos y duplicados.

García-Barroso ha reconocido que existen «discrepancias» con los datos del INE ya que el Ayuntamiento facilitó en marzo de 2025 los datos correspondientes con el pasado año, que cifraba los habitantes de la ciudad en 85.074, pero «el INE es quien resuelve y dictamina».

PÉSAME

Por otra parte, el portavoz, en nombre de la Corporación Municipal ha trasladado el pésame a las familias de los dos jóvenes de 19 y 20 años que han fallecido en la madrugada del sábado por un accidente de tráfico. «Desde aquí manifestamos nuestro dolor a las familias».

También ha mostrado la solidaridad del Ayuntamiento con las familias de las 39 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Córdoba.