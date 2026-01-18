Última hora sobre el trágico accidente de tráfico en un pueblo de Toledo en el que han muerto dos jóvenes

El Ayuntamiento de San Román ha declarado tres días de luto oficial por el «trágico fallecimiento» de dos jóvenes vecinos de la localidad en un accidente de tráfico.

Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta «como señal de respeto y dolor compartido», señala el Consistorio en un comunicado difundido por las redes sociales.

La Corporación Municipal se une así «al profundo pesar» de las familias, amigos y allegados, y traslada «su más sentido pésame» en nombre de todo San Román.

Asimismo, el Consistorio ha lamentado «profundamete» este accidente y señala que el suceso «ha conmocionado a toda nuestra comunidad y nos llena de un profundo dolor».

«En estos momentos tan difíciles, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y seres queridos, a quienes acompañamos en el sentimiento y ofrecemos todo nuestro apoyo», concluye.

HECHOS

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 4.41 horas de este domingo.

Los afectados son una chica de 19 años de edad y un chico de 20 años de edad, que han quedado atrapados en el vehículo falleciendo en el interior tras la salida de la vía del vehículo en el que viajaban en la carretera del canal bajo del Alberche

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Guardia Civil, bomberos de Talavera de la Reina, un médico de urgencias y dos ambulancias, que no han podido hacer nada por salvar la vida de los dos fallecidos.