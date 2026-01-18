Talavera de la Reina da la bienvenida a un nuevo proyecto empresarial

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha dado la bienvenida a la ciudad a la empresa de prefabricados Gonfer SL, que ha abierto las puertas en nuestra ciudad de la mano de los socios Gonzalo Delgado y Fernando Recio, creando 20 nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

Así se ha pronunciado en la inauguración de las nuevas instalaciones en el polígono Torrehierro, en la calle Gutemberg, 347, acto al que ha asistido el concejal de Empleo, Javier Muñoz-Gallego, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha agradecido a estos dos empresarios que hayan apostado por Talavera para implantarse; «gracias por creer en nuestra ciudad, por retener el talento y por contribuir a impulsar nuestra economía».

José Julián Gregorio ha destacado la juventud de Gonzalo Delgado, que con tan sólo 32 años ha demostrado que es capaz de sacar adelante una empresa con 20 trabajadores. «Talavera necesita empresarios como vosotros, con arrojo, con entrega, con valentía, que se hayan atrevido a poner en marcha una empresa de estas características».

Gregorio ha destacado que siempre está del lado de los empresarios «porque vosotros sois los que creáis empleo, y por eso, desde el Ayuntamiento, agilizamos los trámites y allanamos el camino para que empresas, como la vuestra se implanten en una ciudad como Talavera de la Reina, que está creciendo a buen ritmo gracias a los empresarios que creéis en ella».

Ha señalado que en él mismo como alcalde y en el equipo de Gobierno los empresarios «tienen a un aliado». Ha finalizado deseando a los dos socios y a toda la plantilla «que tengan un gran éxito profesional, porque será el de todos nosotros».

LA EMPRESA

Gonfer es una empresa dedicada al diseño, fabricación, distribución y montaje de elementos prefabricados de hormigón para su aplicación tanto en construcción industrial, como en edificación.

Dispone de un estudio de ingeniería y da soporte para arquitectos e ingenieros; ofrece servicios para constructores y servicios para estructuristas. Fabrican todo tipo de paneles de hormigón, para fabricación residencial e industrial; también fabrican nichos, pesos para grúas, separadores, apoyos para placas solares, arquetas, o alcorques, entre otros.