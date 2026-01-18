Perros, gatos, pájaros, conejos o un caballo reciben la bendición de San Antón en Toledo

La ermita de San Antón de Toledo ha vuelto a cumplir, este domingo, con la tradición, dando bendición a cientos de perros, gatos, pájaros, conejos o incluso un caballo que se han acercado con sus familias.

En una jornada soleada, cientos de mascotas han recibido los tradicionales panecillos, acompañados con sus familias, después de que la Cofradía de San Antonio Abad haya protagonizado la procesión del santo de este barrio toledano.

La gran mayoría de los animales que han recibido la bendición han sido perros o gatos, pero también se ha podido a ver a vecinos con conejos, pájaros o con un caballo, como es el caso de Pablo, que ha traído, como todos los años, a Morante.

Siguiendo la afición de su padre, Pablo comparte la tradición con su nieto, que este año no ha podido acudir a la bendición, con su caballo, que monta en romerías, tal y como señala a EFE.

No es la primera bendición para Morante, pero sí para Floki, que ha venido con Encarna, vecina del barrio y que quiere cumplir con la tradición con el perro de su hija.

Foto: Bendición de animales por San Antón en Toledo/ EFE/Ángeles Visdómine

Otros como José, aficionado a los pájaros, ha traído varios de sus timbrados españoles, que compiten en certámenes de canto.

Foto: Bendición de animales por San Antón en Toledo/ EFE/Ángeles Visdómine

Aunque puede que la bendición les dé suerte, este vecino busca transmitir esta tradición a los más pequeños. «Que lo vayan viendo y cuando sean mayores, que vayan viniendo aquí», cuenta.

Y es que, aunque algunos de los adultos lamentan que no hay tanta gente como otros años, son varios los niños que piden a sus familiares llevar a sus mascotas a recibir la bendición como el canario de Mari Carmen, que viene por primera vez por petición de su hija.

Foto: Bendición de animales por San Antón en Toledo/ EFE/Ángeles Visdómine

También sirve como pretexto para, además de mantener la tradición, pasar un buen rato: «Pasar la mañana del domingo, a las niñas les encanta y nosotros pasamos un día agradable con los amigos y la familia», señala Miguel, dueño de Ponpón, un conejo blanco.

En Cuenca, 20.000 panecillos

En el resto de Castilla-La Mancha, las festividades de San Antón se celebraron este sábado, el día en el que se conmemora al santo, con varias actividades centradas en la bendición a las mascotas.

En Ciudad Real, centenares de vecinos pasaron la tarde de este sábado en la plaza de Santiago, acompañados de sus mascotas para recibir la bendición de San Antón, en un día muy frío en la capital provincial.

La inmensa mayoría de animales participantes fueron perros y gatos, aunque tampoco han faltado reptiles exóticos o aves muy llamativas, según ha recogido en una nota de prensa el Consistorio.

En Cuenca el Ayuntamiento repartió este sábado 20.000 panecillos, en una jornada que comenzó con la celebración de la misa en la Iglesia de la Virgen de la Luz y que concluyó con la bendición de los animales.

El consistorio conquense repartió también 2.000 panecillos a centros y residencias de mayores y servicios sociales con motivo de esta celebración.

En Guadalajara la lluvia dio tregua para cumplir la tradición, que incluye también la salida de la Botarga por la calle Mayor, acompañada por el sonido de las dulzainas y el ancestral cántico del Alhiguí.

Los cuatro componentes de la botarga —el manda, los mandaderos y la botarguilla— fueron recibidos en el Ayuntamiento de Guadalajara por el concejal de Festejos, Santiago López, mientras que los concejales, Javier Toquero, Alfonso Esteban y Chema Antón, acompañaron en su tradicional recorrido por la calle Mayor rumbo a la iglesia de Santiago.

Entre saltos, bailes y el tintineo de los cencerros, la botarga fue comprometiendo a pequeños y mayores en el popular juego del Alhiguí, retando a los asistentes a atrapar con la boca el higo que cuelga de una caña en constante movimiento, mientras no cesaba el estribillo: “Al higuí, al higuí, con la mano no, con la boca sí”.

En cuanto a las bendiciones, acudieron perros, gatos, loros y otras mascotas, según ha recogido el Ayuntamiento de Guadalajara.