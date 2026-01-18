Juzgan en Toledo a una mujer acusada de un delito de denuncia falsa contra un perito tasador

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, día 21, a C.V.L, acusada de un delito de denuncia falsa, por el que el Ministerio Fiscal pide el pago de una multa diaria de 12 euros durante 24 meses.

Según las conclusiones provisionales del Fiscal, recogidas por Europa Press, la acusada, con conocimiento de su falsedad, denunció el 20 de marzo de 2017 a C.C.V. por un delito de falso testimonio de los artículos 458, 459 y 460 del Código Penal, por haber realizado una valoración de varios bienes de la acusada, tras haber sido designado como perito tasador en el Procedimiento de Ejecución de Títulos No Judiciales del Juzgado de Instrucción número 1 de Talavera de la Reina.

La acusada se ratificó en dicha denuncia el 17 de abril de 2017 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Talavera de la Reina, provocando la realización de diversas actuaciones procesales, tales como la declaración de testigos y la aportación de diversa documental.

A raíz de dichas pruebas se dictó un auto el 22 de junio de 2017 en el que se decretaba el sobreseimiento de la causa, siendo ratificado posteriormente por el auto de fecha de 7 de septiembre de 2017 en el que se desestimaba el recurso de reforma interpuesto por la acusada.