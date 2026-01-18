Importante impulso económico de la Diputación de Toledo para más de 230 clubes de la provincia para sus actividades deportivas

La Diputación Provincial de Toledo ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades en materia de deportes de clubes deportivos de la provincia para el año 2025.

Se trata de una iniciativa que cuenta con un crédito presupuestario de casi 238.000 euros, destinados a apoyar a más de 230 entidades deportivas de diferentes localidades toledanas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La resolución definitiva se ha elaborado tras la valoración de la documentación presentada por los clubes, la publicación de listados provisionales y la apertura de plazos para subsanaciones y alegaciones, siguiendo los procedimientos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

La Diputada del Área de Deportes, Pilar Martín, ha destacado «que estas ayudas buscan fomentar la práctica deportiva, promover la participación ciudadana y garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo».

Entre los beneficiarios se encuentran clubes de fútbol, baloncesto, ajedrez, natación, ciclismo, voleibol, atletismo y otras disciplinas, quienes recibirán cantidades que oscilan entre 300 y 5.900 euros, según el tamaño y actividad de cada entidad.

La Diputación subraya que los clubes beneficiarios deberán cumplir estrictamente las condiciones establecidas en las bases para poder percibir las subvenciones, garantizando así la correcta gestión y transparencia de los fondos públicos.

La resolución definitiva ya está disponible en la página web del Servicio de Deportes de la Diputación de Toledo.