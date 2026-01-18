El pueblo de Alicante y de Toledo que celebrarán una efeméride muy especial en 2026

El hermanamiento entre las localidades de Aspe (Alicante) y Torrijos (Toledo) celebrará en el año 2026 su XXV aniversario, una efeméride que ambos ayuntamientos ya están organizando de manera conjunta para conmemorar la unión cultural, social e institucional que une a ambos municipios desde hace un cuarto de siglo.

Los dos consistorios, a través de sus concejalías de Cultura y Fiestas, trabajan en una amplia y variada programación que se desarrollará a lo largo de todo el año 2026 y que contará con actividades culturales, institucionales, deportivas y sociales destinadas a fortalecer los lazos entre ambas poblaciones, ha informado el Ayuntamiento de Torrijos en nota de prensa.

Entre los primeros actos destacados, el próximo 27 de febrero tendrá lugar en Torrijos la actuación de la Coral aspense Virgen de las Nieves. Ambas corales ya han protagonizado intercambios en visitas anteriores, estableciendo una relación de hermandad que se verá reforzada con esta nueva actuación dentro del marco del aniversario.

Sin ir más lejos, la Coral Teresa Enríquez de Torrijos visitó Aspe en agosto de 2025 para ofrecer un concierto musical junto con el Orfeón Aspense Virgen de las Nieves. Asimismo, el 21 de marzo está prevista una visita institucional del Ayuntamiento de Aspe a Torrijos con motivo de las jornadas medievales Crónicas del Rey Don Pedro, una Fiesta de Interés Turístico Regional que recrea la visita del rey Pedro I en 1353 para el bautizo de su hija.

En esta celebración, la Unión de Moros y Cristianos de Aspe participará de forma activa, acercando ambas tradiciones festivas y culturales.

Otro de los momentos más significativos del calendario conmemorativo será la ratificación de la firma del hermanamiento que ambas poblaciones acogerá en sendos actos populares que sellarán la unión y profundo cariño que se tienen.

Ambos consistorios están trabajando de forma conjunta en propuestas tanto deportivas como culturales, sociales o juveniles entre otras. De esta forma, en el ámbito social se contempla una visita de personas mayores de Torrijos a Aspe, retomando una iniciativa que ya se llevó a cabo en años anteriores con los mayores aspenses y que contribuye de forma especial a estrechar los vínculos entre ambas comunidades.

Del mismo modo, para el ámbito juvenil se está trabajando en la organización de una visita de jóvenes de Torrijos a Aspe y su entorno durante el verano de 2026. Por otro lado, ambos ayuntamientos están preparando un calendario deportivo para la ocasión que acogerá torneos, marchas y campeonatos de diversas disciplinas deportivas.

Asimismo, en el ámbito cultural se realizarán exposiciones conjuntas de artes plásticas que darán a conocer la cultura de ambas poblaciones. El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha destacado que «este XXV aniversario es una oportunidad para poner en valor una relación que va más allá de lo institucional y que se ha convertido en un vínculo entre vecinos y vecinas de Aspe y Torrijos».

Puerto ha subrayado además que «la programación prevista busca implicar a todos los colectivos y edades, reforzando el sentimiento de hermanamiento que nos une desde hace 25 años». Por su parte, el alcalde de Torrijos, Andrés Martín, ha señalado que «celebrar este aniversario es recordar una historia compartida basada en el intercambio cultural, la convivencia y la colaboración entre municipios».

Martín ha añadido que «el trabajo conjunto entre ambos ayuntamientos permitirá ofrecer un año lleno de actividades que refuercen los lazos que nos unen y proyecten este hermanamiento hacia el futuro».

SOBRE EL HERMANAMIENTO Los municipios de Torrijos (Toledo) y Aspe (Alicante) se encuentran unidos históricamente desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI a través de la figura de Don Gutierre de Cárdenas. Uno de los personajes más relevantes de la Corte de los Reyes Católicos, con lo que ocupó diversos cargos, entre otros, el de comendador mayor del Reino de León en la Orden de Santiago.

Ambas villas quedaron bajo la misma autoridad y administración señorial de Cárdenas y sus descendientes. Tras la expulsión de los moriscos de las tierras de Aspe en el siglo XVII, sus dominios fueron repobladas con torrijeños pobres y sin recursos.

Desde el 29 de septiembre de 2001 Torrijos y Aspe están hermanados fomentándose el contacto de sus habitantes y los enlaces culturales entre ambas localidades. En este 2026 se celebrarán 25 años de hermanamiento.