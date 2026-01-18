El Grupo Municipal Socialista denuncia «pabellones inundados, goteras y traslados de partidos» por la lluvia en Toledo

El grupo municipal socialista de Toledo ha denunciado «pabellones inundados, goteras y traslados de partidos» por la lluvia durante este fin de semana en la capital castellanomanchega.

En un comunicado, el PSOE ha señalado que la entrada de agua en el pabellón polideportivo Javier Lozano obligó a suspender el partido de Tercera División del FS Toledo ante el Socuéllamos y el encuentro del equipo juvenil frente al Talavera; mientras que en el pabellón de La Legua el club Zona 5 tuvo que trasladar su partido de liga al pabellón del Polígono por las goteras.

Los socialistas han exigido una respuesta «inmediata» a las goteras y «una rendición de cuentas clara por la subida de tasas deportivas impulsada por el alcalde». «La lluvia no ha dejado en evidencia al deporte de Toledo, ha dejado en evidencia al alcalde», ha advertido el grupo municipal.

«El Gobierno municipal ha permitido que el deterioro avance hasta el punto de que la práctica deportiva dependa del parte meteorológico, como si Toledo fuese incapaz de mantener lo que es de todos». ha señalado el viceportavoz del grupo Pablo García.