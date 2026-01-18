El Gobierno de Castilla-La Mancha y Adecor impulsan 20 proyectos en esta zona de Toledo

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa (Adecor) subvencionarán proyectos en 20 ayuntamientos para la mejora de servicios e infraestructuras en esta comarca.

Los municipios promotores son Calera y Chozas, Calzada de Oropesa, Oropesa, Corchuela, Segurilla, Caleruela, Herreruela de Oropesa, Parrillas, Alcolea de Tajo, Alberche del Caudillo, Alcañizo, El Bercial, Lagartera, Mejorada, Montesclaros, Navalcán, Puente del Arzobispo, Torralba de Oropesa, El Torrico, Valdeverdeja y Las Ventas de San Julián.

El director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, ha asistido junto a la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín, a la firma de los contratos de estos veinte proyectos que estarán financiados con fondos LEADER en el marco del Plan Estratégico de la PAC.

Según ha informado la Junta, en su conjunto “suponen una inversión de casi 800.000 euros para los cuales recibirán una subvención del 90 por ciento”, ha explicado el director general.

Los proyectos están centrados en la mejora de infraestructuras deportivas y culturales; por ejemplo, figuran la construcción de pistas de pádel, el acondicionamiento de pabellones deportivos, obras en piscinas municipales, campos de fútbol y pistas polideportivas, adquisición de maquinaria de gimnasio, recuperación y puesta en valor de espacios tradicionales populares o reformas en centros culturales.

La delegada de Agricultura en Toledo ha subrayado la importancia de incentivar estos proyectos deportivos que favorecen la salud y el ocio; además, “generan empleo, actividad económica y servicios esenciales en los pequeños municipios”.

Fernández ha informado y explicado que en este período PAC 2023-2027, la Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa ha lanzado tres convocatorias: “Una de ellas es la que hemos materializado hoy con la firma de estos veinte contratos, dirigida a subvencionar ayudas al emprendimiento promovidas por administraciones locales, y otras dos convocatorias más, ya resueltas, que han estado orientadas al emprendimiento de particulares y empresas, gracias a las cuales hemos impulsado trece proyectos”.

El director general de Desarrollo Rural ha indicado que en este periodo Adecor ha recibido una asignación de 2,5 millones de euros para financiar por lo pronto los proyectos promovidos con estas tres convocatorias, así como otras futuras.