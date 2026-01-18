Consternación en el pueblo de Toledo donde ha ocurrido el trágico accidente de tráfico en el que han muerto dos jóvenes

El Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo) ha mostrado sus condolencias a la familia y allegados de los dos jóvenes vecinos, una chica de 19 años y un chico de 20, que han fallecido en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la localidad.

«Este suceso ha conmocionado a toda nuestra comunidad y nos llena de un profundo dolor», ha expresado el Ayuntamiento de la localidad toledana, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook.

El Consistorio ha mostrado su apoyo a las «familias, amistades y seres queridos», de los dos jóvenes vecinos, «a quienes acompañamos en el sentimiento». «Descansen en paz», ha finalizado.

Los servicios de emergencia recibieron un aviso pasadas las 4:40 horas de este domingo, desde la carretera del canal bajo del Alberche, después de que el vehículo en el que circulaban ambos se saliera de la vía.

Los jóvenes, que eran los únicos tripulantes del coche, se quedaron atrapados en el vehículo, falleciendo al instante.