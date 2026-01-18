Accidente mortal en la provincia de Toledo

Dos jóvenes, una mujer de 19 años y un hombre de 20, han fallecido esta madrugada tras sufrir una salida de vía el turismo en el que viajaban en el término municipal de San Román de los Montes (Toledo).

Tal y como ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a InfoCLM, el aviso del accidente se recibió a las 04:41 horas de este domingo 18 de enero, y el siniestro tuvo lugar en la carretera del canal bajo del Alberche. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo y fallecieron en el acto, según confirmó el médico desplazado al lugar.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como bomberos de Talavera de la Reina, que procedieron a la excarcelación de los cuerpos sin vida. También acudieron medios sanitarios, entre ellos un médico de urgencias y dos ambulancias, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de las víctimas.