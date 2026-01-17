Dos menores atendidas tras un incendio en este pueblo de Toledo

Un incendio ha movilizado este sábado 17 de enero a varios efectivos dejando como saldo dos menores afectadas por quemaduras e inhalación de humo.

Según informó el 112 a Info CLM, el aviso se recibió a las 11:25. Las niñas, de 9 y 17 años, quedaron atrapadas en el interior del inmueble, siendo rescatadas por los vecinos.

Posteriormente, fueron atendidas por una UVI móvil y trasladadas en ambulancia de soporte vital básico al Hospital «Nuestra Señora del Prado» de Talavera de la Reina. El suceso ha tenido lugar en una vivienda de dos plantas en la calle San Pedro, en Calera y Chozas (Toledo).

El operativo además ha contado con la intervención de bomberos del Consorcio Provincial, procedentes de los parques de Talavera de la Reina y Belvís de la Jara, quienes se encargaron de extinguir el fuego, así como de la Guardia Civil que apoyó en las labores de seguridad y coordinación.