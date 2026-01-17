Arranca el programa que llevará la formación en múltiples disciplinas artísticas a varios municipios de Toledo

La Diputación provincial de Toledo ha puesto en marcha el programa de Iniciación a las Artes para el curso 2025-2026, una iniciativa dotada con 250.000 euros para promover la formación artística en los municipios de la provincia, fomentando la sensibilidad cultural y el desarrollo del talento creativo entre sus habitantes más jóvenes.

El programa se dirige exclusivamente a los ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia, exceptuando Illescas, Seseña, Talavera de la Reina y Toledo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Las actividades formativas contemplan disciplinas como teatro, danza, música, pintura, escultura, arquitectura, cine, fotografía, literatura y poesía. El dinero destinado a este programa fomenta la contratación de servicios de profesionales especializados para impartir talleres y formación en estas áreas, en actividades que deben desarrollarse durante todo el curso y hasta el 30 de junio de 2026.

Esta convocatoria se enmarca en las competencias de la Diputación para la cooperación y fomento del desarrollo socio-cultural en los municipios de la provincia, con el fin de impulsar la cultura como elemento de cohesión social y que todos los municipios de la Provincia, en especial aquellos más pequeños o menos poblados, dispongan de un recurso para que los más jóvenes de estas localidades tengan una ventana abierta para iniciarse en las artes sin tener que desplazarse a otras localidades.

La Diputación de Toledo entiende quela formación artística puede dinamizar la economía local al generar empleo indirecto en sectores relacionados, como proveedores de materiales, espacios culturales o turismo cultural, contribuyendo al desarrollo sostenible de los municipios.

También considera la institución provincial que las artes actúan como un lenguaje universal que facilita la integración de colectivos y personas vulnerables, personas con especial sensibilidad artística o personas en riesgo de exclusión social, promoviendo la igualdad de oportunidades, la cohesión entre diferentes grupos sociales y facilitando el arraigo en nuestros pueblos, combatiendo así la despoblación y contribuyendo a la retención del talento local desde edadestempranas.

La formación en artes también contribuye a la conservación y revitalización de tradiciones locales, evitando su desaparición y promoviendo la idiosincrasia de cada localidad, subraya.