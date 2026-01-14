Sembrando futuro en las aulas: Toledo lanza ayudas de 25.000 euros para huertos escolares

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la creación y mantenimiento de huertos escolares ecológicos en la provincia durante el presente curso escolar, con una dotación de 25.000 euros.

La iniciativa, dirigida a centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial, públicos y concertados, tiene como objetivo continuar con la filosofía de que los huertos escolares sean espacios pedagógicos al aire libre que permitan trabajar con el alumnado contenidos relacionados con la sostenibilidad, la alimentación saludable, la producción de alimentos de cercanía, los productos hortícolas locales y el respeto al medio ambiente, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Además, dota a los patios y espacios escolares de una mayor biodiversidad, no solo por las plantas cultivadas sino también por la fauna asociada a esta flora, todo ello en consonancia con el Programa Patios Vivos, otra iniciativa de la institución provincial para naturalizar los recintos y entornos escolares.

El programa se enmarca en la Red Provincial de Huertos Escolares Ecológicos, creada por la Diputación con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias, la cooperación entre centros educativos y el asesoramiento necesario para garantizar la eficacia de las actividades.

Además, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, incluyendo la seguridad alimentaria, la educación de calidad, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

La diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García, ha destacado «la importancia de esta iniciativa como herramienta educativa y social, subrayando que la Diputación busca garantizar que los recursos y oportunidades lleguen al mayor número de alumnos posible, fomentando una conciencia ecológica desde edades tempranas y promoviendo hábitos responsables».

Para este curso escolar, la institución destina una partida de 25.000 euros para apoyar la creación de nuevos huertos y el mantenimiento de los existentes, así como la adquisición de materiales necesarios para su desarrollo.