Momento de pánico en un pueblo de Toledo: herido grave al quedar atrapado

Un trabajador de 57 años ha resultado herido de gravedad al quedar atrapado por dos torres de bandejas en una fábrica de cerámica de Mascaraque (Toledo).

Ha ocurrido a las 05:24 horas de este miércoles en una fábrica de cerámica situada en la carretera de Toledo a Mora, en el término de Mascaraque, según ha informado el servicio de urgencias 112.

El trabajador, de 57 años, ha quedado atrapado por dos torres de bandeja y aunque se ha avisado a los bomberos de Orgaz ha sido liberado por sus compañeros.

Ha sido atendido en el lugar por un médico de urgencias y trasladado en una UVI al Hospital de Toledo.

Al lugar del accidente también ha acudido la Guardia Civil.