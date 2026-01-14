Confirmado: declarado Bien de Interés Cultural el damasquinado de Toledo

El damasquinado de Toledo pasa a engrosar la lista de Bienes de Interés Cultural de Castilla-La Mancha en la categoría de Bien Inmaterial y “lo hacemos desde el convencimiento de que lo que estamos haciendo es proteger la identidad, la memoria colectiva, pero también el futuro de algo tan importante para la ciudad de Toledo y para la región”.



Así lo ha reconocido la consejera Portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos del primer Consejo de Gobierno del año. Para Padilla, “esta declaración supone el reconocimiento al valor patrimonial de una manifestación cultural reconocida y compartida por toda nuestra comunidad muy identificada con la capital regional”.



La portavoz del Ejecutivo ha reiterado que la declaración de BIC al damasquinado de Toledo “llega tras un año de trabajo conjunto del Gobierno regional, concretamente las consejerías de Educación, Cultura y Deportes y de Economía, con la comunidad que sostiene y que defiende este oficio y que lo viene haciendo durante siglos”.



Por eso, en un día como el de hoy tan importante para el damasquinado, ha querido mandar dos agradecimientos muy especiales, de manera expresa a la Fundación Damasquinado de Toledo, como la impulsora de esta iniciativa para la declaración de BIC, “porque su compromiso y su defensa ha sido clave para que hoy podamos estar aquí”. Y, también, a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, “que ha acompañado también en este camino, aportando una valoración rigurosa del damasquinado, destacando su valor histórico y artístico como un valor único”.



Y a renglón seguido, ha continuado agradeciendo el trabajo de los maestros damasquinadores, “porque han mantenido viva la técnica; así como a los talleres, a los comercios que han contribuido de una manera muy determinante en la comercialización y en la difusión del damasquinado por todo el mundo”. Un esfuerzo que ha ejemplificado en toda la ciudadanía de Toledo que “siente con orgullo como el damasquinado es una seña de identidad de esta ciudad y, por lo tanto, de nuestra región. Podemos decir que es una obra colectiva”.



Para Padilla, esta declaración de BIC “recoge las nociones claves que tiene esa categoría de inmaterial que es la cultura, la identidad, la tradición y la y la transmisión. Además, lo hacemos desde el compromiso con este arte milenario, no solo para mirar al pasado, sino también mirar al futuro”.



La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que, gracias a esta declaración, “potenciamos la investigación, la documentación, la protección y la promoción de este oficio, y facilitamos su transmisión a través de la enseñanza”. Y por eso, ha recordado, “junto a esta declaración, el Gobierno regional ha dado un paso más impulsando el certificado de profesionalidad en el damasquinado en la Oferta Integrada de Formación Profesional”. Un ciclo para el que aún está abierto el plazo de inscripción y que dará comienzo el próximo 26 de enero en la Escuela de Artes de la capital regional.



Cesión del uso del suelo para seguir reforestando en Alcázar de San Juan



Por otro lado, la consejera Portavoz ha adelantado que el Consejo de Gobierno además ha autorizado ceder el uso de una parcela en el paraje ‘Casa Botines’, en Alcázar de San Juan, propiedad de la Junta, “con el fin de seguir desarrollando el proyecto de educación medioambiental ‘El Bosque de la Vida’”.



Padilla ha recordado que este programa, que lleva a cabo cada año el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se puso en marcha en 2019 con la filosofía de plantar un árbol nuevo por cada nacimiento que haya en el municipio. Con esa justificación, se realizan trabajos de reforestación, a fin de crear un cinturón verde que une el Parque Alces con el entorno natural del Complejo Lagunar del municipio.



‘El Bosque de la Vida’ simboliza el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza, un compromiso que comparte el Gobierno regional.

