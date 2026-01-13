Un tractor arrolla a un trabajador en Toledo: hay un hombre grave

Un trabajador de 50 años de edad ha resultado herido este martes tras ser golpeado por un tractor en una nave de alfalfa situada en el kilómetro 19 de la CM-4015, a la altura de la localidad toledana de Malpica de Tajo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.28 horas.

El herido ha sido atendido en primer lugar por un médico de urgencias y trasladado posteriormente en helicóptero sanitario al hospital de Toledo. Al lugar ha acudido también una ambulancia y la Guardia Civil.