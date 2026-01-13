Talavera contará con dos nuevos embarcaderos: los detalles

El primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, ha anunciado la finalización de la instalación de dos nuevos embarcaderos en el margen izquierdo del río Tajo, ubicados en el Parque de los Sifones y en las inmediaciones de la Antigua Central Hidroeléctrica.

Concretamente, se trata de dos pantalanes diseñados para el uso recreativo, que «brindarán oportunidades para realizar actividades náuticas como paseos en piragua y kayak, o el disfrute de nuestras riberas y entorno natural, con ese hábitat de fauna y flora que hacen tan característico a nuestro río Tajo a su paso por Talavera de la Reina», según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

«Desde el primer día que llegamos al Ayuntamiento de Talavera, hemos perseguido el objetivo de ofrecer a todos los vecinos y visitantes una importante mejora de nuestros espacios públicos».

En este caso, David Moreno ha puesto en valor que «estas obras de recuperación del entorno permitirán a los ciudadanos disfrutar de la belleza del paisaje fluvial, un espacio totalmente olvidado por equipos de Gobierno anterior».

«Queremos seguir mejorando la calidad de vida de todos nuestros vecinos, y potenciar el atractivo turístico de Talavera de la Reina», ha subrayado.

Los nuevos embarcaderos «no solo son un espacio para el disfrute, sino que también contribuirán a la revitalización de esta zona verde de la ciudad».

Este proyecto, «forma parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar las áreas ribereñas de la ciudad y fomentar el turismo sostenible».

Se busca crear espacios que «no solo sirvan como puntos de entretenimiento, sino que también promuevan la convivencia y el uso responsable del entorno natural».

Dichos embarcaderos facilitarán la realización de actividades como kayak, piragüismo o paddle surf, tanto a nivel individual como la organización de competiciones.

Antes de finalizar, David Moreno ha destacado que «la accesibilidad al río además fomentará rutas de senderismo y cicloturismo, o paseos en familia», algo que «mejorará de manera significativa la conexión con la naturaleza».

Esta iniciativa «no solo mejorará y ampliará los espacios de la ciudad, sino que también promoverá un estilo de vida activo y saludable, integrando la comunidad con su entorno natural».