Un pueblo de Toledo contra Naturgy: denuncian reiterados cortes de luz desde hace meses

El Ayuntamiento de Yuncos ha puesto en conocimiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y de la Subdelegación del Gobierno la problemática derivada de los reiterados cortes de suministro eléctrico que se vienen produciendo en los últimos meses en una parte del municipio.

Estas interrupciones, en algunos casos prolongadas, están afectando a viviendas particulares, comercios, empresas y servicios públicos, provocando perjuicios materiales y una notable merma en la calidad de vida de la ciudadanía, denuncia el Consistorio en nota de prensa.

Tanto los vecinos afectados como el propio Ayuntamiento han trasladado numerosas reclamaciones a la empresa comercializadora, Naturgy ,y a la empresa distribuidora, Unión Fenosa Distribución, «sin que hasta la fecha se haya dado una solución efectiva que evite la repetición de estas incidencias».

Ante esta situación, el Consistorio ha presentado una reclamación formal ante la OMIC y ha informado a la Subdelegación del Gobierno, mostrando su preocupación no solo por los daños materiales, sino también por «las posibles consecuencias en materia de seguridad, orden público, convivencia ciudadana y prestación de servicios esenciales».

De igual modo, el Consistorio ha hecho un llamamiento a todos los vecinos afectados para que presenten reclamaciones individuales ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor, con el fin de reforzar las actuaciones institucionales y facilitar la adopción de medidas que garanticen un suministro eléctrico adecuado, continuo y seguro.

La atención de la OMIC se realiza con cita previa, los miércoles de 9.00 a 11.30 y los jueves, de 9.30 a 12.00 horas, pudiendo solicitarse a través de la sede electrónica de Sagra Alta, su página web o por vía telefónica.