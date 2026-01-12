Tragedia en la CM-410: muere atropellado por un camión al bajarse de su coche en este punto de Toledo

Un hombre de 70 años de edad ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un camión tras bajarse de su vehículo en la carretera CM-410, dentro del término municipal de Villacañas (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 7.43 horas de este lunes en el kilómetro 84 de la CM-410.

Estas mismas fuentes indican que, de manera previa, ha habido una pequeña colisión entre varios coches, uno de ellos el que conducía la víctima, que se ha bajado de su vehículo y al hacerlo ha sido atropellado por un camión.

Hasta el lugar se han desplazado un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico, que no han podido hacer nada por salvar la vida del afectado, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.