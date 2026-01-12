Toledo se rinde ante su joya: la Catedral recibirá la Medalla de Oro en San Ildefonso

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el expediente de Honores y Distinciones de la Ciudad correspondiente al año 2026, que serán entregados con motivo de la celebración del Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, el próximo 23 de enero en el Centro Cultural San Marcos. El principal reconocimiento es la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Catedral toledana.

Un expediente que ha pasado este lunes también por la comisión de Cultura donde ha sido aprobado con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra de IU-Podemos y que ahora que ahora deberá pasar por el pleno extraordinario que se celebrará este viernes 16 enero, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

De esta forma, el principal reconocimiento es la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, coincidiendo con la conmemoración del VIII Centenario del inicio de la construcción de la catedral gótica (1226-2026). Con esta distinción, el Ayuntamiento reconoce a la Catedral como símbolo universal de la ciudad, eje vertebrador de su identidad histórica, artística y cultural y referente patrimonial de primer orden a nivel europeo e internacional.

Junto a la Medalla de la Ciudad, el expediente de Honores y Distinciones 2026 contempla los siguientes reconocimientos. Como Hijos Predilectos se concede la distinción a María de los Ángeles Martínez Hurtado, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, por su trayectoria de liderazgo institucional y su contribución al desarrollo económico y empresarial de la ciudad; y a Luis Alfredo Béjar Sacristán, a título póstumo, escritor, profesor y político, por una vida dedicada a la docencia, la cultura y el compromiso cívico con Toledo.

En cuanto a los Hijos Adoptivos, se ha aprobado la concesión del reconocimiento a Mariano García Ruipérez, archivero municipal de Toledo entre 1991 y 2025, por más de tres décadas de servicio público dedicadas a la conservación y difusión de la memoria documental de la ciudad; y a Álvaro Nodal Guerreiro, médico pediatra, en reconocimiento a su labor profesional y humana al servicio de la salud infantil de generaciones de familias toledanas.

En cuanto a la distinción de Concejales Honorarias, se acuerda otorgar el reconocimiento a las primeras mujeres concejales de la corporación democrática de 1979, como homenaje a su papel pionero en la representación municipal y en la consolidación de la democracia local. Se trata de María Mercedes Teresa Fernández Díaz; Concepción Partearroyo Vallano, a título póstumo; y María Isabel Buendía Cruz.

Por otro lado, serán galardonados como Ciudadanos Honorarios Pepe Castro, fotógrafo y cineasta, por su trayectoria creativa y su proyección cultural nacional e internacional; y Veintiuno, grupo musical originario de Toledo, como embajadores de la cultura contemporánea y del talento creativo de la ciudad.

Por último, la dedicación de espacios públicos será para el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, mediante la denominación de una rotonda en el entorno de los ríos Guadiana y Estenilla, en reconocimiento a su histórica contribución al sistema de cuidados y a la salud pública; y a Antonio Casado Poyales, historiador, a título póstumo, con la dedicación de la Biblioteca de Buenavista, como homenaje a su labor en la investigación, la gestión bibliotecaria y la difusión del conocimiento.

Con este expediente, el Ayuntamiento de Toledo reafirma su compromiso con el reconocimiento de trayectorias personales que han contribuido de manera decisiva a construir la ciudad desde la cultura, la historia, la salud, la igualdad, la creación artística y el servicio público, en una fecha especialmente significativa para la ciudad como es la festividad de San Ildefonso.