Toledo, en el punto de mira de la estafa del “falso gestor bancario”

La Policía Nacional ha detenido en Cornellà de Llobregat (Barcelona) a un hombre de 25 años como presunto autor de una veintena de estafas bancarias, por un importe de más de 150.000 euros, a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un gestor de una entidad financiera.

El perfil mayoritario de las víctimas son personas con edades comprendidas entre los 70 y los 75 años y con escasos conocimientos tecnológicos, que actuaron bajo presión psicológica y sensación de urgencia, bajo la creencia de que estaban siendo objeto de una supuesta operación fraudulenta, según informa este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

En concreto, la metodología empleada por el detenido era la del «falso gestor bancario»: mediante llamadas telefónicas a estas personas de edad avanzada, en las que se hizo pasar por un empleado del banco utilizando el lenguaje común propio de ese cargo, logró defraudar más de 150.000 euros a múltiples víctimas repartidas por todo el territorio nacional.

En todos los casos, el autor de las estafas alertaba falsamente a sus víctimas de supuestos cargos irregulares en sus cuentas, logrando que estas realizaran transferencias bancarias, pagos con tarjeta y operaciones bizum, creyendo estar protegiendo su patrimonio.

Hasta el momento, la investigación ha permitido vincular al detenido con más de veinte hechos delictivos denunciados en distintas poblaciones como Vigo, Teruel, Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Pamplona, Toledo, Lucena, Medina del Campo, Manresa y Sant Boi de Llobregat, entre otras.

La investigación continúa abierta, y la policía no descarta que pueda haber más víctimas y que se superen los más de 150.000 euros estafados de los que se tiene conocimiento hasta ahora.

Con el dinero estafado, el delincuente adquiría joyas de oro y teléfonos de alta gama en establecimientos especializados «online», con el objetivo de transformar el importe defraudado en bienes de fácil reventa.

Estos productos adquiridos, como cadenas, collares, pulseras o teléfonos móviles, eran enviados a domicilios falsos ubicados en Cornellà de Llobregat, Gavà y Castelldefels, donde el detenido los recogía utilizando identidades falsas.

El hombre detenido, además, actuaba en connivencia con «mulas bancarias», personas que conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios.

Durante el registro policial en el domicilio del arrestado, los agentes intervinieron teléfonos móviles, tarjetas sims, dinero en efectivo, ordenadores portátiles, discos duros y varias decenas de décimos de lotería de navidad.