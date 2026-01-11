La Justicia archiva la causa contra el alcalde de un pueblo de Toledo por las medidas antiokupación de 2021

El Ayuntamiento de Magán ha confirmado que la Audiencia Provincial de Toledo ha archivado de forma definitiva la causa penal abierta contra el alcalde de la localidad, José Luis Martínez, por las medidas adoptadas en 2021 para hacer frente a la ocupación ilegal de un bloque de 50 viviendas situado en pleno centro del municipio.

El auto, fechado el 17 de diciembre de 2025, según informa el Consistorio en un comunicado, «desestima el recurso presentado contra el archivo previo del Juzgado de Instrucción y concluye que no existió actuación arbitraria ni injusta por parte del regidor».

Los hechos se remontan a 2021, cuando un edificio de la calle 17 de Octubre, a escasos metros del Ayuntamiento, «fue ocupado de manera masiva y repentina».

El inmueble, cuya obra estaba finalizada, pero carecía de licencia definitiva, pasó a estar habitado por numerosas personas, lo que, según los propios informes municipales, generó graves problemas de convivencia, inseguridad, insalubridad y enganches ilegales a los suministros básicos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ordenó el corte de agua y luz en el edificio y solicitó el apoyo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad durante la intervención de las compañías suministradoras.

Estas actuaciones provocaron la salida de los «okupas» a comienzos del verano de 2021.

Posteriormente, el Consistorio ordenó el tapiado de todos los accesos para evitar nuevas ocupaciones, logrando frenar intentos posteriores y devolver la normalidad al entorno.

Estas decisiones derivaron en una denuncia penal presentada por uno de los ocupantes, que dio lugar a diligencias judiciales en las que declararon tanto personal municipal como el propio alcalde.

Tal y como remarca el Consistorio, «el Juzgado de Instrucción como ahora la Audiencia Provincial han coincidido en que no se produjo una vulneración grave del procedimiento administrativo y que las medidas se adoptaron para resolver un problema vecinal y de orden público».

OCUPACIÓN ILEGAL «CERO»

Martínez ha señalado que la ocupación ilegal en Magán es hoy «prácticamente cero» y ha destacado el cambio experimentado por el municipio en los últimos años.

Ha subrayado que el clima actual de seguridad permite centrar los esfuerzos municipales en otros retos importantes, como las obras previstas para prevenir inundaciones en episodios de lluvias intensas.

El alcalde ha afirmado que, pese a las dificultades y al proceso judicial vivido durante estos cuatro últimos años, «volvería a actuar del mismo modo» si se repitiera una situación similar, al considerar que aquellas decisiones fueron necesarias para proteger a los vecinos y recuperar la convivencia en una zona especialmente afectada.