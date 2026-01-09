Velázquez carga contra las protestas en el Casco de Toledo: “Ahora que hay medidas, se manifiestan… hay política detrás”

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha lamentado este viernes que haya vecinos del Casco Histórico que sigan manifestándose por las aglomeraciones cuando desde su equipo de Gobierno se están tomando medidas al respecto, por lo que ha vuelto a ver detrás de ello «cuestiones ideológicas y políticas».

A preguntas de los medios, el alcalde ha dicho que le «parece muy bien» y que «entiende perfectamente» que haya vecinos del Casco que estén cansados «con esta situación» y molestos con las complicaciones que tiene vivir en esta parte de la ciudad.

Pero, ha añadido, «ahora estamos haciendo cosas y se están tomando medidas». «Es lo que a mí me llama la atención, que ahora precisamente que se están tomando medidas y determinadas actuaciones para tratar de hacer más factible, más convivible la situación de los vecinos y los turistas y los visitantes, sea cuando se manifiestan».

Medidas entre las que ha citado la ordenanza reguladora del turismo en la ciudad, que ha impedido que estos profesionales lleven megáfonos para no molestar a los vecinos y en la que se ha tenido en cuenta la voz de los profesionales del sector, «pero fundamentalmente la voz de los vecinos».

También se ha referido al pivote único que ha permitido a los vecinos del Casco tener muchas más zonas de zona verde para poder aparcar sus vehículos o que el equipo de Gobierno esté promoviendo distintos ejes en Navidad como la feria en el Paseo de Recaredo.

«Seguiremos poniendo en marcha medidas», ha apuntado el alcalde toledano, quien ha vuelto a lamentar estas manifestaciones, como la que se va a producir en la tarde de este viernes, cuando precisamente no se espera que haya una aglomeración de público como ha habido en estas navidades o los días del puente de diciembre.

OBRAS EN LA VEGA

Preguntado también por las obras en el Paseo de la Vega y la ubicación concreta en la que estará el kiosko Catalino, Velázquez ha indicado que se está tramitando en estos momentos el expediente para ello y que no se sabe cuál va a ser la ubicación definitiva.

Pese a ello, ha confirmado que la zona en la que se ubicará este establecimiento de hostelería estará en el barrio de Santa Teresa. «No se ha solicitado en otro sitio, pero es una solicitud y es una tramitación de un expediente», ha zanjado.