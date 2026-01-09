Exige soluciones inmediatas a la Junta «tras 16 meses de caos» en el transporte de viajeros entre Toledo y Talavera

El Grupo Parlamentario Vox ha denunciado que las «incidencias» en la línea de transporte público por carretera entre Toledo y Talavera de la Reina «continúan produciéndose a diario», pese –asegura– a las reiteradas quejas de los usuarios y responsabiliza a la Junta de Comunidades por no dar «una respuesta eficaz» a esta situación.

Los diputados regionales de Vox han anunciado que exigirán explicaciones al consejero de Fomento, Nacho Hernando, sobre los motivos por los que, tras 16 meses, «no se han solucionado los problemas ocasionados por la empresa concesionaria».

Vox ha denunciado que las incidencias, deficiencias técnicas y averías son «constantes», afectando a la puntualidad, la seguridad y la calidad del servicio. «Estamos ante un servicio inaceptable que perjudica diariamente a trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen de este transporte», han señalado.

Asimismo, Vox ha lamentado que el PSOE vuelva a recurrir a anuncios «vacíos» que nunca se concretan en soluciones reales. «No basta con amenazar con que se va a expedientar a la empresa. En más de 16 meses de denuncias de los viajeros, la Junta ha tenido tiempo suficiente para actuar con contundencia», han subrayado.

El Grupo Parlamentario Vox ha advertido de que teme que el consejero de Fomento «no tome medidas reales hasta que ocurra un accidente», algo que esperan que «no llegue a suceder», aunque la empresa concesionaria «sigue sin prestar el servicio en condiciones óptimas, incumpliendo de forma reiterada los pliegos de licitación que rigen el contrato público».