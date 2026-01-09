Disparó por una supuesta deuda en un pueblo de Toledo: 10 años de cárcel y posible expulsión para el acusado

La Audiencia de Toledo juzga el próximo miércoles a un hombre acusado de agresión, amenazas y tenencia ilícita de armas que se enfrenta a diez años de prisión por disparar a otro en el pie en Illescas (Toledo).

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos se produjeron en marzo de 2024, cuando la víctima se desplazó a la vivienda del acusado para resolver diferencias que existían por una supuesta deuda con una tercera persona.

Al llegar al domicilio, el procesado sacó una pistola y amenazó a la víctima y a sus acompañantes.

Tras un enfrentamiento, el acusado disparó contra un coche y contra el pie derecho de la víctima, causándole lesiones permanentes y limitaciones funcionales en la extremidad.

A juicio de la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de lesiones mediante utilización de arma de fuego y con inutilidad de miembro no principal; un delito de amenazas, y otro por tenencia ilícita de armas.

En total por estos tres delitos, se pide una condena de 10 años de prisión, además de una indemnización de 13.500 euros a la víctima por las secuelas físicas y los daños morales.

El Ministerio Público pide también la expulsión del territorio nacional del acusado, que es venezolano, una vez haya cumplido 2/3 de la pena de prisión impuesta.