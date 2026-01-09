15 años en el Alcázar y récord en 2025: el Museo del Ejército arrasa en Toledo

El Museo del Ejército, que acaba de cumplir 15 años ubicado en su actual sede del Alcázar de Toledo, ha recibido durante 2025 un total de 353.881 visitantes.

Según estas cifras, aportadas a EFE por el Museo del Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa, este espacio ha sido el museo de Toledo que más visitantes ha recibido en 2025.

Desde su apertura en su actual sede del Alcázar de Toledo, el 19 de julio de 2010, el Museo del Ejército ha recibido una media de 300.000 visitas anuales y en el caso de 2025 la cifra se ha situado en 358.881 visitantes.

Además de su exposición permanente, desde noviembre de 2025 mantiene abierta una exposición temporal sobre los 500 años de la Batalla de Pavía en la que se aportan las claves de este enfrentamiento que midió a las tropas de Carlos V con las fuerzas del ejército francés.

En cuanto a los otros dos museos estatales ubicados en la ciudad de Toledo, ambos dependientes del Ministerio de Cultura, el Museo Sefardí ha recibido 256.468 visitantes en 2025 y el Museo del Greco ha sumado 149.432 visitas.

El Museo Sefardí ha sido el tercero más visitado de la red de museos estatales, con 256.468 visitantes, por detrás del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria).