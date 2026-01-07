Una luces bloquean el paso de los autobuses por este punto de Toledo

Autobuses municipales parados por unas luces de Navidad que se han descolgado e impiden su paso. - EUROPA PRESS

Unas luces de Navidad que se han descolgado en el acceso de la plaza de Zocodover de Toledo, a la altura de la calle Armas, obstaculizan el paso de los autobuses municipales desde las 9.00 horas de este miércoles, día laboral.

Desde el Consistorio toledano han explicado a Europa Press que ha sido una furgoneta la que, a su paso, ha enganchado un cable de un poste y lo ha descolgado, impidiendo el paso de los autobuses.

Se ha dado aviso a los electricistas para que cortasen la corriente y los bomberos municipales las han retirado, recuperando la normalidad esta transitada vía de Toledo.

