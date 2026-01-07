Una explosión en un taller de Talavera deja a un joven con graves quemaduras: los detalles

Un joven de 25 años de edad ha sido trasladado al Hospital Universitario de Getafe tras sufrir graves quemaduras mientras trabajaba en un taller situado en la calle Alfonso XI de Talavera de la Reina (Toledo).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar sobre las 9.30 horas de este miércoles, tras producirse una deflagración mientras el accidentado utilizaba disolvente al lado de una estufa.

El joven, que presentaba quemaduras en el 30% de su cuerpo, ha sido trasladado en UVI a la Unidad de Grandes Quemados del hospital madrileño, en un operativo en el que también han participado agentes de la Policía Nacional y Local.