“Solo les presté el pasaje”: los acusados de explotación sexual se defienden en el juicio de Toledo

Los seis acusados –O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L y J.A.F.M.– de traer desde Colombia a España a varias personas para su explotación sexual han negado este miércoles los hechos y han afirmado que las víctimas ejercían la prostitución libremente.

En la primera sesión de los juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincia de Toledo, ha sido el acusado O.O.O.R. el primero en tomar la palabra para declarar que conocía a alguna de las víctimas porque eran sus amigas.

«Yo solo presté dinero para el pasaje a una o dos, que eran amigas mías, y me iban pagando lo que les presté pero nunca le exigí pagar el doble o el triple», ha afirmado, para agregar que eran prostitutas en Colombia y contactaron con él para ejercer en España la prostitución donde les alquilaba las habitaciones sin saber qué iban a hacer cada una de ellas.