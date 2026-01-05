Toledo en alerta: la nieve llega a la ciudad y activa el plan de emergencias

El Ayuntamiento de Toledo ha activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta como medida preventiva ante la situación meteorológica actual y la evolución prevista para las próximas horas.

Según informa el Consistorio, en estos momentos se registra precipitación en forma de nieve en el municipio, de carácter débil y sin cuajado generalizado, debido a que la calzada se encontraba previamente mojada.

No obstante, si la nevada persiste o se produce un descenso adicional de las temperaturas, podrían generarse acumulaciones puntuales de nieve y la formación de placas de hielo, lo que supondría un riesgo para la seguridad vial y peatonal.

La activación del Platemun se produce tras los avisos de nivel amarillo por nieve emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca de La Mancha Toledana, así como la activación del Plan Meteocam en fase de alerta por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De manera coordinada, el Ayuntamiento mantiene activo el Plan de Carreteras ante Hielo y Nieve, reforzando las actuaciones preventivas con el objetivo de garantizar la movilidad y el acceso a los servicios esenciales

Asimismo, se mantiene vigilancia activa en parques y jardines municipales. Mientras no se adopten medidas adicionales, se recomienda extremar la precaución en el tránsito por estas zonas, evitando caminos interiores, áreas arboladas y superficies que puedan resultar resbaladizas, especialmente en las horas de temperaturas más bajas.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales municipales. En función de la evolución meteorológica se adoptarán las medidas que sean necesarias.