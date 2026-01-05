Lo que empezó como una barbacoa terminó con tres mujeres intoxicadas en Toledo

Tres mujeres, de 60, 8 y 5 años de edad, han resultado intoxicadas por el humo de una barbacoa en una vivienda situada en la calle del Ejido de la localidad toledana de Carranque.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar sobre las 21.20 horas de este pasado domingo.

Las afectadas, tras ser atendidas en el lugar por una UVI, fueron trasladadas en una ambulancia al Hospital Universitario de Toledo, en un operativo en el que también participaron agentes de la Guardia Civil.