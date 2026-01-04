Toledo diseña un dispositivo especial de tráfico con motivo de la cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han establecido un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Cabalgata de Reyes que se celebrará este lunes en la ciudad y que comenzará a las 18:00 horas en el Centro Cívico de Buenavista, continuará por la Avenida de Portugal, Avenida de Barber, Avenida de la Reconquista y llegará a la Puerta de Bisagra.

En un comunicado de prensa, el Consistorio ha recordado que durante el recorrido se establecerá un tramo sin ruido, desde la salida hasta la rotonda de Santa Casilda, y habrá dos puntos reservados para personas con movilidad reducida; el primero de ellos en la avenida de la Reconquista, frente al antiguo hospital, y en Carmelitas.

Los cortes de tráfico comenzarán desde las 14:00 horas y se prolongarán hasta las 21:00 horas en las diferentes calles por las que transcurre la cabalgata y el Ayuntamiento de Toledo ha aconsejado que la salida hacia Ávila N-403 desde el sector nordeste de la ciudad se realice por la variante TO-20 (circunvalación) para evitar la rotonda de Ávila.

Además, desde las 15:00 horas y hasta el final del servicio, la cabecera de los autobuses urbanos se trasladará desde Zocodover a las dársenas de la Ronda del Granadal, junto al remonte mecánico de Safont.

En general, el Ayuntamiento de Toledo ha recomendado el uso del transporte público para desplazarse a contemplar la cabalgata de Reyes Magos, cuyo cortejo real estará formado por 550 personas, 30 caballos, nueve carrozas y siete pasacalles acordes a la temática de cada carroza, entre ellas, un portal de Belén.

Durante el recorrido se lanzarán más de 6.000 kilos de caramelos y habrá tres puntos de avituallamiento para poder cubrir todo el cortejo, que estarán situados en la avenida de Barber, junto al Hospital Virgen de la Salud; y al inicio y al final de la Avenida de la Reconquista.