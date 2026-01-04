Izquierda Unida reprocha al equipo de Gobierno de Toledo un cambio que afecta a un importante acto reivindicativo: “corrompe el espíritu de la cita mensual”

El Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo recrimina la decisión del equipo de Gobierno de Carlos Velázquez de trasladar de día el acto reivindicativo que cada primer martes de mes se celebra en la capital para condenar los actos de violencia hacia las mujeres, al 13 de enero.

Desde el Consejo Local de la Mujer se ha comunicado que al coincidir el primer martes de mes con el día de Reyes se ha decidido posponer este acto reivindicativo al próximo martes 13 de enero, una decisión que para el Grupo municipal de Izquierda Unida «corrompe el espíritu de la cita mensual».

«Mientras la violencia hacia las mujeres no entiende de fechas, hacemos que la lucha se detenga ante una celebración festiva y la convertimos en un acto social más en lugar de en una reivindicación necesaria», ha criticado el portavoz del grupo, Txema Fernández, según informa el grupo.

«Si la violencia machista no descansa en festivos, la lucha para erradicarla tampoco debería», por lo que desde el Grupo municipal ni entienden ni comparten una decisión unilateral de un equipo de Gobierno que ya cerró el año 2025 «devaluando las políticas sociales y de igualdad con la aprobación de unos presupuestos insolidarios y carentes de presupuestos que intensifiquen el trabajo en estas áreas y que arranca el 2026 con un nuevo gesto de desprecio hacia la lucha por las mujeres anteponiendo la celebración de los Reyes a un acto reivindicativo instaurado en la ciudad en una fecha concreta con el fin de que tenga la mayor visibilidad posible».

Para Txema Fernández, el traslado de fecha podría llegar a tener explicación si la concentración se desarrollara –como en sus orígenes– en el entorno del mercado semanal del martes, que no tendrá lugar este 6 de enero, por la mayor afluencia de personas.

Sin embargo, matiza, esta concentración se desarrolla en el entorno de la Vega –en la actualidad con motivo de las obras en el Paseo de Sisebuto– donde ya no hay mercadillo por lo que poco a poco se está invisibilizando esta reivindicación que ahora, al cambiar de día en este mes de enero, «deriva en que se esconda aún más un discurso necesario».

Fernández considera que esta decisión sin consenso ni debate en el seno del Consejo Local en el que las asociaciones que lo integran hayan podido exponer sus posiciones augura que este nuevo año no solo «no va a cambiar la deriva de la política negacionista que ha impuesto Vox en el equipo de Gobierno municipal, sino que la va a intensificar».