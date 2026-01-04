El campo de fútbol de este pueblo de Toledo que estrena césped de última generación

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha inaugurado, junto al alcalde de Torrijos, Andrés Martín, el césped de última generación del campo municipal de fútbol ‘San Francisco’, mejorando de forma notable la seguridad y la calidad de la instalación.

Cedillo ha destacado la importancia de este proyecto, una actuación muy demandada por los usuarios del campo y que ha sido financiada íntegramente por la Diputación de Toledo, permitiendo reemplazar el césped instalado en 2007, que presentaba un grave deterioro, por un pavimento deportivo que cumple con la normativa NIDE-2021.

Además de la renovación del césped artificial, la actuación ha incluido trabajos complementarios como el soterramiento de aspersores de riego, la instalación de césped perimetral de protección y la revisión de distintos elementos del campo, contribuyendo a una mejora funcional del conjunto de la instalación.

Según informa la Institución provincial, la presidenta ha podido comprobar el acierto de esta iniciativa, que beneficia directamente a más de 300 niños y jóvenes del fútbol base del CD Torrijos, así como al resto de equipos y usuarios habituales del recinto.

El Ayuntamiento ha aprovechado esta actuación para complementar con diversas mejoras que han supuesto una renovación integral del recinto, como el repintado de gradas, barandillas, aseos y dependencias, la rehabilitación del vallado perimetral, el mantenimiento del aparcamiento, la sustitución de la bomba de riego, la instalación de nuevas porterías y la modernización del alumbrado.

El alcalde de Torrijos, Andrés Martín, ha agradecido el respaldo de la Diputación, señalando que esta actuación era fundamental por la importancia y urgencia que tenía, ya que el estado del campo generaba problemas continuos y riesgos para los jugadores.